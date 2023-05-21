Военкоры допустили попадание в котел подразделения ВСУ в Артемовске

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) могли попасть в котел на западной окраине города. Об этом пишет Telegram -канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По некоторым данным, группировки ВСУ могли не успеть покинуть город с основными силами и, попав в окружение, прячутся в руинах домов. Кроме того, на украинских военных ресурсах допустили, что бойцы ВСУ до сих пор находятся в районе «Самолет», отмечает «РВ».