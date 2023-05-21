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Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассказал, что украинский коллега Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых «нелетальных вооружений», и Сеул «внимательно рассмотрит перечень». Об этом пишет РИА Новости.

Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений
© Lenta.ru

Юн Сок Ель не уточнил, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. При этом он пообещал, что изучит перечень.

Юн Сок Ель и президент Украины Владимир Зеленский впервые встретились лично на полях саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме. Сам южнокорейский лидер говорил, что будет готов изменить свою политику в отношении поставок оружия Киеву при условии «усиления российских атак на мирных жителей».

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