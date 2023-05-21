Зеленский передал президенту Южной Кореи список желаемых вооружений

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель рассказал, что украинский коллега Владимир Зеленский передал ему целый список предметов желаемых «нелетальных вооружений», и Сеул «внимательно рассмотрит перечень». Об этом пишет РИА Новости.

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Юн Сок Ель не уточнил, собирается ли Сеул предоставить Украине помощь вооружениями. При этом он пообещал, что изучит перечень.