Мобилизация: последние новости на сегодня 21 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 21 мая 2023, в материале «Рамблера».

Военнослужащим ЗВО вручили госнаграды за выполнение боевых задач в зоне СВО

Солдатам штурмовых подразделений Западного военного округа, которые отличились особыми заслугами в ходе боевых действий на территории Украины, вручили государственные награды. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении, военнослужащим вручили награды за «отвагу, мужество и героизм». Военное ведомство отметило, что именно их работа, четкое выполнение боевых задач обеспечило успех в борьбе с противником на всех линия соприкосновения.

Военный ЗВО высоко оценил взаимодействие танков и артиллерии в ходе СВО

Артиллерийские и танковые подразделения Западного военного округа эффективно взаимодействуют в зоне боевых действий, помогая друг другу эвакуировать поврежденные боевые машины в безопасное место. Об этом рассказал командир артиллерийской батареи с позывным «Обь» в беседе с РИА Новости.

Он рассказал, что однажды украинские войска ударили по их боевой машине тремя снарядами. В результате все колеса оказались пробиты. После этого бойцы связались с танкистами, которые прибыли в максимально короткий срок, обеспечили им прикрытие и помогли убрать машину с поля боя.

Певец Стас Море написал новую песню об участниках СВО

Певец и резидент арт-кластера «Таврида» Стас Море написал новую песню о российских военнослужащих, участвующих в боевых действия на территории Украины. Он создал ее под впечатлением от своего выступления перед солдатами, рассказала руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в своем Telegram-канале, пишет «Газета.ру».