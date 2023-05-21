Житель Артемовска погиб за сутки до освобождения города из-за обстрела ВСУ

На окраине Артемовска пожилой мужчина погиб от минометного обстрела со стороны ВСУ при попытке покинуть подконтрольную Киеву территорию. Он не дожил лишь сутки до освобождения города, рассказал РИА Новости российский боец.

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"Один из мирных граждан, когда наши парни выбили противника, решил выйти из подвала и перейти на нашу сторону, чтобы его эвакуировали", - рассказал собеседник агентства. Мужчине не удалось дойти всего 50 метров до российских военных.

В результате удара ВСУ мужчину посекло осколками, и он скончался на месте. Боец добавил, что погибший мужчина долгое время жил в городе, где шли бои.