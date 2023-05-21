Спецоперация на Украине 21 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 мая 2023 года.

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Российские силы нанесли огневое поражение двум бригадам и одному полку ВСУ

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Вооруженные силы РФ вскрыли перемещения двух бригад армии Украины и одного полка и нанесли по ним удар. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки ВС РФ «Центр» Александр Савчук, передает РИА Новости.

Он рассказал, что бригады и полк Вооруженных сил Украины были обнаружены на невском участке и в районе Серебрянского лесничества средствами и силами разведки. Затем артиллерийские подразделения группировки «Центр» нанесли по ним удар, противник понес потери в технике и в личном составе.

ВСУ ударили по Мариуполю крылатыми ракетами Storm Shadow

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по Мариуполю крылатыми ракетами Storm Shadow. Об этом рассказал представитель силовых структур ДНР, пишет ТАСС.

Как говорится в сообщении, обстрел был произведен накануне утром, информацию о крылатых ракетах еще предстоит проверить.

До этого Министерство обороны РФ сообщило о перехвате 12 снарядов РСЗО HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

Украинские войска за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР

Вооруженные силы Украины за сутки 37 раз обстреляли территорию ДНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, украинская сторона открывала огонь 37 раз. На донецком направлении украинские военнослужащие совершили 10 обстрелов из РСЗО, артиллерии 155 миллиметров, на ясиноватом — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров, на горловском — 24 обстрела из артиллерии 152 миллиметров, на волновахском — два обстрела из артиллерии 155 миллиметров. В общей сложности было использовано 148 единиц боеприпасов.