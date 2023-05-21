В Пакистане террористы напали на военный пост и убили трех военнослужащих, сообщает издание Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью армии Пакистана.

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"Нападение... группы террористов... было совершено на пост, который был создан недавно для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе. ....Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов, в ходе интенсивной перестрелки, трое солдат приняли мученическую смерть, и один террорист был отправлен в ад", - указано в сообщении.