В Пакистане террористы напали на военный пост и убили трех военнослужащих
В Пакистане террористы напали на военный пост и убили трех военнослужащих, сообщает издание Dawn со ссылкой на межведомственную службу по связям с общественностью армии Пакистана.
"Нападение... группы террористов... было совершено на пост, который был создан недавно для помощи в борьбе с вымогательством, направленным на угольные шахты в этом районе. ....Силы безопасности ответили на огонь, оттеснив террористов, в ходе интенсивной перестрелки, трое солдат приняли мученическую смерть, и один террорист был отправлен в ад", - указано в сообщении.
Отмечается, что вооруженные силы Пакистана в данный момент проводят спецоперацию по ликвидации места базирования террористической ячейки. Ранее украинское формирование "Легион Свобода России" внесли в перечень террористов в России. Генпрокурор РФ Игорь Краснов подчеркнул, что объединение было создано на Украине в целях подрыва основ конституционного строя России, а также свержения власти в стране, в том числе с помощью совершения террористических актов.