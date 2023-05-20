SCMP: Китай не хотел раскрывать информацию об обладании гиперзвуковыми ракетами

Китайские власти не хотели раскрывать информацию о наличии на вооружении гиперзвуковых ракет DF-27 раньше времени. Об этом со ссылкой на военный источник сообщает South China Morning Post (SCMP).

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По данным издания, DF-27 имелись у ракетных войск КНР еще до 2019 года, однако Народно-освободительная армия Китая "не хотела раскрывать этот козырь так рано".

По словам источника SCMP, китайскую гиперзвуковую ракету спроектировали с учетом возможности снаряжать ее разными типами боеголовок. Он отметил, что DF-27 совмещает характеристики ракет DF-17, способных летать со скоростью в пять раз быстрее звука на расстояние до 1,5 тыс. км, и ракет DF-21D, которые называют "убийцами авианосцев". Уточняется, что они могут нести несколько боеголовок и имеют радиус действия 1,8 тыс. км.

Ранее министр армии США Кристин Уормут заявляла на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил (ВС) Палаты представителей конгресса, что Сухопутные войска Соединенных Штатов намерены развернуть гиперзвуковые ракеты в 2023 году, несмотря на недавнюю отмену испытания этого вида оружия.