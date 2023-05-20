Операция по освобождению Артемовска: главное

Город Артемовск (украинское название - Бахмут) располагается в Донецкой народной республике, к северу от Горловки.

После сражения, которое длилось 224 дня, штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ взяли Артемовск под полный контроль, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник.

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Соотношение сил сторон

На Артемовском тактическом направлении, по предварительным данным, действовала группировка противника, насчитывающая порядка 80 тыс. человек.

Кроме того, Киев постоянно перебрасывал с других направлений как кадровые, хорошо подготовленные части, так и подразделения, состоящие из плохо обученных солдат, мобилизованных на востоке Украины.

Штурмовые отряды, сыгравшие важную роль в освобождении города, значительно уступали количественно сосредоточенным в городе и его окрестностях силам.

Переходный период

В настоящее время в городе создаются новые рубежи обороны. После того, как они будут готовы, населенный пункт перейдет под контроль Минобороны РФ. Штурмовые отряды будут выведены на отдых и переподготовку.

Правовые последствия для противника

В СК РФ отметили, что подразделения ВСУ в Артемовске «намеренно размещали военную технику и оборудовали огневые позиции у жилых домов и убежищ, чтобы провоцировать максимум жертв среди гражданских».

В ведомстве уточнили, что украинские военные занимались мародерством и машинами вывозили из города награбленное, в том числе электронику и бытовую технику.

Всем указанным фактам будет дана уголовно-правовая оценка, подчеркнули в СК РФ.

Потери противника

Точных данных о потерях ВСУ пока нет. Вместе с тем, Минобороны РФ сообщало в сводках, что на Донецком направлении в сутки уничтожалось от 50 до 400 и более наемников, солдат и офицеров противника.

Почему не сбросили на город тяжелые бомбы?

По мнению аналитиков, это было обусловлено тем, что в городе находилось большое количество гражданского населения. Применение мощных бомб привело бы к жертвам среди мирных жителей.

Отмечается, что последняя группа мирных жителей (21 человек) была эвакуирована 15 мая, за 5 дней до окончания сражения за Артемовск.

Артемовск взят. Что дальше?

Военный эксперт Анатолий Матвийчук предположил в интервью порталу News.ru, что в ближнесрочной перспективе российские войска начнут наступление на Краматорск. По его мнению, город укреплен лучше, чем Артемовск. Вместе с тем, добавил он, резервы ВСУ истощены.

Возле города находятся укрепрайоны ВСУ, подготовленные к обороне столь же серьезно, как и Артемовск, сообщает Telegram-канал «Военная хроника».

Кроме того, в Краматорске, Славянске и других населенных пунктах располагаются значительные гарнизоны.

Наступление ВСУ

По мнению экспертов, боевые действия в Артемовске негативно отразились на планах ВСУ. В частности, украинские военачальники неоднократно откладывали начало контрнаступления.

Вместе с тем, по их мнению, ВСУ все еще могут начать активные боевые действия на одном из участков фронта, силы и средства для этого у них остались и в настоящее время подтягиваются к линии боевого соприкосновения.

Дальнейшая судьба города

Председатель Госсовета РК Владимир Константинов в своем канале поздравил всех участников боёв за Артемовск с победой.

Политик выразил выразил уверенность в том, что «город будет восстановлен, и впереди его ждёт мирная жизнь и процветание».

Вопрос о названии города предположительно будет решаться после окончания специальной операции. Жители на городском референдуме проголосуют за то название, за которое посчитают нужным, а также за то, как будут называться улицы.

Известно, что одна из площадей города с высокой долей вероятности не будет переименована - она уже получила новое название в честь военкора Владлена Татарского, погибшего при взрыве в ресторане, в котором проходил творческий вечер писателя.