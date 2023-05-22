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Shot опубликовал кадры сбитого российскими пограничниками дрона со взрывчаткой

В сети появились кадры сбитого российскими пограничниками беспилотника со взрывчаткой. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что беспилотник был сбит в Шебекинском районе Белгородской области. На кадрах видна надпись на украинском языке на крыле беспилотника.

"Беспилотник, который накануне сбили российские пограничники в Шебекинском районе, был начинëн взрывчаткой и металлическими шариками", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что к корпусу дрона было прикреплено самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. При падении оно не сдетонировало, никто не пострадал.

Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что 20 мая российские пограничники остановили украинский беспилотник в Белгородской области электронным ружьем. Дрон пролетел 600 метров от границы России. Его уничтожили "накладным зарядом" в районе села Лозовая Рудка Борисовского района.

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