В сети появились кадры сбитого российскими пограничниками беспилотника со взрывчаткой. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

Сообщается, что беспилотник был сбит в Шебекинском районе Белгородской области. На кадрах видна надпись на украинском языке на крыле беспилотника.

"Беспилотник, который накануне сбили российские пограничники в Шебекинском районе, был начинëн взрывчаткой и металлическими шариками", - говорится в сообщении Telegram-канала.

Отмечается, что к корпусу дрона было прикреплено самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. При падении оно не сдетонировало, никто не пострадал.