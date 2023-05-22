В сети появились кадры сбитого российскими пограничниками беспилотника со взрывчаткой. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Сообщается, что беспилотник был сбит в Шебекинском районе Белгородской области. На кадрах видна надпись на украинском языке на крыле беспилотника.
"Беспилотник, который накануне сбили российские пограничники в Шебекинском районе, был начинëн взрывчаткой и металлическими шариками", - говорится в сообщении Telegram-канала.
Отмечается, что к корпусу дрона было прикреплено самодельное взрывное устройство, содержащее поражающие элементы. При падении оно не сдетонировало, никто не пострадал.
Ранее Telegram-канал Shot сообщал, что 20 мая российские пограничники остановили украинский беспилотник в Белгородской области электронным ружьем. Дрон пролетел 600 метров от границы России. Его уничтожили "накладным зарядом" в районе села Лозовая Рудка Борисовского района.