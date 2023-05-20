$79.91-0.1386.28-0.22

Названы равные по мощи фрегатам с «Калибрами» российские самолеты

Российские военные могут использовать для ударов по Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракетоносцы — они по мощи равны фрегатам с «Калибрами», считает военный эксперт Алексей Суконкин. Его слова приводит News.ru.

Названы равные по мощи фрегатам с «Калибрами» российские самолеты
© РИА Новости

«Предположу, что стратегический ракетоносец Ту-160 и его модификации при полной нагрузке двух барабанов несут до 12 крылатых ракет Х-101. Можете себе представить, что это такое. По мощи он и Ту-95 с 8-10 крылатыми ракетами практически равны фрегату с "Калибрами". Они натворят все что угодно», — сказал Суконкин.

Он добавил, что ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М и его модификации способны работать крылатыми ракетами Х-22, которые предназначены для борьбы с корабельными группами и могут переходить на гиперзвуковую скорость.

Ранее командующий Черноморским флотом Виктор Соколов рассказал об ударах «Калибрами» по объектам ВСУ. По его словам, флот нанес более 180 ударов ракетами типа «Калибр» по украинским объектам, среди которых радиолокационные станции систем ПВО, пункты временной дислокации подразделений ВСУ, склады ракетно-артиллерийского вооружения, нефтебазы, авиабазы, железнодорожные станции.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий