Названы равные по мощи фрегатам с «Калибрами» российские самолеты

«Предположу, что стратегический ракетоносец Ту-160 и его модификации при полной нагрузке двух барабанов несут до 12 крылатых ракет Х-101. Можете себе представить, что это такое. По мощи он и Ту-95 с 8-10 крылатыми ракетами практически равны фрегату с "Калибрами". Они натворят все что угодно», — сказал Суконкин.