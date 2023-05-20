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В Минобороны Украины опровергли данные о взятии Бахмута

Пресс-секретарь Восточной группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Череватый заявил, что сообщения о взятии Артемовска (украинское название — Бахмут) под контроль российскими силами являются ложными. О этом сообщает Reuters.

По словам Череватого, подразделения украинских войск все еще продолжают бои в Артемовске.

Как пишет украинское издание «Страна.ua», в Минобороны Украины также опровергли сдачу Бахмута. Отмечалось, что в городе идут тяжелые бои, ситуация является критической, однако украинские войска держат оборону в районе многоэтажки «Самолет». Замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на сегодняшний день украинские военные контролируют определенные промышленные и инфраструктурные объекты указанного района и частный сектор.

Зеленский объяснил отказ сдавать Бахмут

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что 20 мая Бахмут был полностью взят под контроль российских сил с последней многоэтажкой «Самолет». Бизнесмен уточнил, что операция по взятию города длилась 224 дня.

До этого газета «Известия» писала, что в Артемовске был уничтожен один из последних укрепрайонов украинских Вооруженных сил под названием «Гнездо».

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