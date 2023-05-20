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Российские силы взяли под контроль Артемовск

В субботу, 20 мая, российские силы полностью взяли под контроль Артемовск (украинское название города — Бахмут).

«По полудню 20 мая полностью был взят Артемовск, последний участок так называемой многоэтажки-самолета», — сообщил основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин.

Он уточнил, что операция по взятию города длилась 224 дня.

Ранее 20 мая стало известно, что российские силы ведут на окраинах Артемовска заключительные бои. На тот момент, по словам одного из бойцов «Вагнера», им оставалось взять под контроль менее километра территории города.

Зеленский объяснил отказ сдавать Бахмут

Артемовск находится к северу от крупного города Горловка и является важным транспортным узлом для снабжения украинских войск в Донбассе. Глава Минобороны России Сергей Шойгу отмечал, что контроль над городом позволит российским войскам наступать вглубь Украины.

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