Военный эксперт высмеял заявления Польши о ракете с бетонной боеголовкой

Доктор военных наук Константин Сивков поиронизировал над заявлением польских властей о найденной бетонной боеголовке ракеты с надписями на русском языке. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперт прокомментировал утверждение о том, что боеголовка ракеты, найденной в Польше под Быдгощем, была сделана из бетона, чтобы дезориентировать украинскую ПВО.

По его словам, ракеты (даже с замененной на бетон боевой частью) слишком дороги для того, чтобы использовать их как обманную цель для ПВО. Ракеты должны наводиться по объектам, а для противодействия воздушной обороне используются постановщики помех.

«Бросаться ей ради того, чтобы она полетела с бетонной болванкой, очень странно ... для меня это какая-то сказка», - сказал Сивков.

Глава президентского кабинета Павел Шрот ранее сообщил, что примерно в 15 километрах от Быдгоща были обнаружены обломки неопознанной ракеты с бетонной боеголовкой.

Польские СМИ выступили с противоречивыми версиями.