В Испании разбился истребитель F-18

"Этим утром произошла авария на авиабазе в Сарагосе с участием F-18, - уточняется в публикации. - Пилот успешно катапультировался, и самолет упал в пределах периметра базы". "Пилот разбившегося F-18 уже находится в больнице, его жизни ничего не угрожает", - добавили в ВВС.