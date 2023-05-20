В офисе Зеленского заявили о принятом решении по передаче F-16 Украине

"Осталось два очень интенсивно обсуждаемых вопроса, как и накануне создания танковой коалиции. Это уже практически принятые решения. Я хочу, чтобы вы поняли это - страны [Запада] приняли решение. Они уже осознают, что нам передадут все это оружие, включая F-16. Сейчас решаются вопросы, как это логистически запустить", - сказал он в интервью украинскому Двадцать четвертому каналу, отвечая на соответствующий вопрос.