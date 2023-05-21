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Шольц назвал обучение пилотов ВСУ на F-16 сигналом для России

В офисе Зеленского заявили о принятом решении по передаче F-16 Украине
© globallookpress.com

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что подготовка пилотов ВСУ к применению в бою F-16 и других истребителей станет долгосрочным проектом и сигналом для России. Такое мнение выразил политик в кулуарах саммита «Большой семерки» (G7) в Хиросиме, передает его слова портал t-online.

«То, что связано с подготовкой пилотов, — это долгосрочный проект», — подчеркнул канцлер.

При этом, по его словам, США пока не знают, «что будет в конце обучения». Олаф Шольц также выразил мнение, что проект по обучению украинских пилотов является «посланием России», которое свидетельствует о продолжении поддержки Украины Западом в долгосрочной перспективе.

Саммит «Группы семи» проходит в Хиросиме с 19 по 21 мая. Туда прибыл президент Украины Владимир Зеленский, где, как ожидается, состоится его встреча с американским коллегой Джо Байденом.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16 в Киев.

В свою очередь, замглавы МИД России Александр Грушко подчеркнул, что Москва будет учитывать в своих планах намерение США и их союзников по НАТО поставить Украине истребители. По его словам, западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта.

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