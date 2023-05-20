Пограничники РФ остановили украинский дрон в Белгородской области

Российские пограничники остановили украинский беспилотник в Белгородской области электронным ружьем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, дрон пролетел 600 метров от границы России. После посадки его уничтожили "накладным зарядом" в районе села Лозовая Рудка Борисовского района.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа. По словам Гладкова, в поле возле села Шамино сотрудники сельскохозяйственного предприятия нашли еще один снаряд от ракеты "Ураган". Губернатор уточнил, что саперы решили обезвреживать его на месте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.