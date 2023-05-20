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29 минут назад

Shot: пограничники РФ остановили украинский дрон в Белгородской области

Газета.Ruиещё 2

Российские пограничники остановили украинский беспилотник в Белгородской области электронным ружьем. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пограничники РФ остановили украинский дрон в Белгородской области
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По информации канала, дрон пролетел 600 метров от границы России. После посадки его уничтожили "накладным зарядом" в районе села Лозовая Рудка Борисовского района.

Стало известно о массированной атаке дронов ВСУ на российский населенный пункт

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что саперы обезвредили неразорвавшийся снаряд, который попал в частное жилое домовладение в селе Архангельское Шебекинского округа. По словам Гладкова, в поле возле села Шамино сотрудники сельскохозяйственного предприятия нашли еще один снаряд от ракеты "Ураган". Губернатор уточнил, что саперы решили обезвреживать его на месте.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Вячеслав Гладков,Владимир Путин,
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