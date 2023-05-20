$79.91-0.1386.28-0.22
1 час назад

Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям

Lenta.ru

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 535 военных на всех направлениях боевых действий. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям
Фото: lenta.rulenta.ru

Так, на донецком направлении Украина потеряла до 210 бойцов, на артемовском тактическом — более 95, на краснолиманском — более 60, на южнодонецком и запорожском — до 85, на херсонском — более 30, на купянском — до 55.

В оборонном ведомстве также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и одну управляемую авиационную бомбу GBU-32, произведенную в США.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что потери украинской стороны за апрель составили более 15 тысяч человек. Министр сообщил, что российские военнослужащие уже получили достаточно боеприпасов для нанесения огневого поражения противнику.

Армия,Сергей Шойгу,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий