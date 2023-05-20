Минобороны озвучило общее число потерь Украины по всем направлениям

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 535 военных на всех направлениях боевых действий. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

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Так, на донецком направлении Украина потеряла до 210 бойцов, на артемовском тактическом — более 95, на краснолиманском — более 60, на южнодонецком и запорожском — до 85, на херсонском — более 30, на купянском — до 55.

В оборонном ведомстве также сообщили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 12 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, крылатых ракет большой дальности Storm Shadow и одну управляемую авиационную бомбу GBU-32, произведенную в США.