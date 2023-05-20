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Минобороны РФ: ПВО перехватили 12 снарядов HIMARS и крылатых ракет Storm Shadow

В Министерстве обороны России сообщили, что российские ПВО за сутки перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

В МО РФ сообщили о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow
© газета.ру

Также сообщается о перехвате одной управляемой авиационной бомбы производства США GBU-32.

19 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия силами противовоздушной обороны (ПВО) смогла за прошедшие сутки перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

18 мая глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, предоставленные Украине Британией, были использованы на Украине. Иных подробностей он не привел.

Военный аналитик Роман Насонов объяснил, как РФ может противостоять ракетам Storm Shadow, поставленным Украине Великобританией.

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