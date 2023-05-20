В МО РФ сообщили о перехвате 12 снарядов HIMARS и ракет Storm Shadow

В Министерстве обороны России сообщили, что российские ПВО за сутки перехватили 12 реактивных снарядов HIMARS и крылатых ракет большой дальности Storm Shadow.

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Также сообщается о перехвате одной управляемой авиационной бомбы производства США GBU-32.

19 мая официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия силами противовоздушной обороны (ПВО) смогла за прошедшие сутки перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

18 мая глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что малозаметные крылатые ракеты большой дальности воздушного базирования Storm Shadow, предоставленные Украине Британией, были использованы на Украине. Иных подробностей он не привел.