Силы РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ "Эдельвейс", отдававшего приказы на обстрелы ЛНР

"10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. Это [бригада] нацистская, националистическая организация. <…> Ликвидация Головатюка - это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [РФ], а именно это денацификация и демилитаризация Украины", - сказал он.

Марочко рассказал, что бригада участвовала в боях на территории Донбасса еще с 2015 года и пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции. "Националистический батальон "Айдар" в свое время вошел в состав данного подразделения ВСУ. Николай Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом радикализмом и, естественно, фашизмом", - отметил собеседник агентства.

В 1-й горнопехотной дивизии "Эдельвейс" служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Великой Отечественной войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. Дивизия "Эдельвейс" также участвовала в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления в Польше, Греции Италии, Югославии. Среди этих деяний - депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Италия в 1943 году подписала перемирие со странами антигитлеровской коалиции.