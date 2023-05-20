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1 час назад

Силы РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ "Эдельвейс", отдававшего приказы на обстрелы ЛНР

ТАСС

Российские военнослужащие в зоне специальной военной операции ликвидировали командира одного из батальонов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николая Головатюка. По его приказам солдаты бригады неоднократно обстреливали территорию Луганской Народной Республики (ЛНР), сообщил ТАСС в субботу подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Силы РФ ликвидировали комбата бригады ВСУ "Эдельвейс", отдававшего приказы на обстрелы ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"10-я горно-штурмовая бригада неоднократно отмечалась тем, что вела обстрелы по мирному населению республики. Непосредственно при руководстве комбата Головатюка убивали наших мирных граждан еще до проведения специальной военной операции. Это [бригада] нацистская, националистическая организация. <…> Ликвидация Головатюка - это лишь очередной этап в выполнении тех задач, которые поставил верховный главнокомандующий [РФ], а именно это денацификация и демилитаризация Украины", - сказал он.

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Марочко рассказал, что бригада участвовала в боях на территории Донбасса еще с 2015 года и пыталась овладеть городом Дебальцево в ДНР во время проведения Чернухинско-Дебальцевской операции. "Националистический батальон "Айдар" в свое время вошел в состав данного подразделения ВСУ. Николай Головатюк вобрал в себя все негативные моменты, связанные с национализмом радикализмом и, естественно, фашизмом", - отметил собеседник агентства.

14 февраля украинский президент Владимир Зеленский присвоил 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде ВСУ наименование "Эдельвейс", аналогичное названию, которые носила 1-я горнопехотная дивизия нацистской Германии.

В 1-й горнопехотной дивизии "Эдельвейс" служили уроженцы горных районов Южной Германии, Баварии и Австрии. В годы Великой Отечественной войны дивизия принимала участие в боях против Красной армии, в том числе на Украине, в Донбассе и под Харьковом, а также на Северном Кавказе. Дивизия "Эдельвейс" также участвовала в захвате Польши и других европейских стран, в карательных операциях против партизан в Югославии, Чехословакии, Италии, Греции. Военнослужащие дивизии совершали военные преступления в Польше, Греции Италии, Югославии. Среди этих деяний - депортация евреев в лагеря в Польше и казни итальянских военнопленных в Греции и Албании после того, как Италия в 1943 году подписала перемирие со странами антигитлеровской коалиции.

Армия,Андрей Марочко,Владимир Зеленский,
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