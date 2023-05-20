$79.91-0.1386.28-0.22

Российская компания представила одноразовый ударный дрон

Российский разработчик «Связь Спецзащита» представил ударный дрон «Боец 40». Его полезная нагрузка — до 2,5 килограмм, дальность полета — примерно 12 километров.

Российская компания представила одноразовый ударный дрон
© ferra.ru

Компания «Связь Спецзащита» представила на международной выставке HeliRussia в Москве ударный FPV-дрон «Боец 40». Одним из главных преимуществ аппарата, по словам представителя компании Дмитрия Зубарева, является простота в обслуживании.

Полезная нагрузка «Боец 40» составляет до 2,5 килограмма, дальность полета - примерно 12 километров. В поставляемом в зону СВО комплекте с FPV (Fist Point View, «взгляд от первогого лица»)-дроном идут вместе очки, экран и пульт.

Как заявляет Зубарев, одноразовый беспилотник прост в техобслуживании, что важно для его использования в зоне специальной военной операции. Вся комплектация аппарата взаимозаменяема, утверждает разработчик.

Существует и разведывательная модификация дрона — «Боец-7». Но, по словам Зубарева, «сейчас нужны ударные дроны, российские, которые могли бы таскать грузы, летать и работать».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий