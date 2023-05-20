Российская компания представила одноразовый ударный дрон

Российский разработчик «Связь Спецзащита» представил ударный дрон «Боец 40». Его полезная нагрузка — до 2,5 килограмм, дальность полета — примерно 12 километров.

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Компания «Связь Спецзащита» представила на международной выставке HeliRussia в Москве ударный FPV-дрон «Боец 40». Одним из главных преимуществ аппарата, по словам представителя компании Дмитрия Зубарева, является простота в обслуживании.

Полезная нагрузка «Боец 40» составляет до 2,5 килограмма, дальность полета - примерно 12 километров. В поставляемом в зону СВО комплекте с FPV (Fist Point View, «взгляд от первогого лица»)-дроном идут вместе очки, экран и пульт.

Как заявляет Зубарев, одноразовый беспилотник прост в техобслуживании, что важно для его использования в зоне специальной военной операции. Вся комплектация аппарата взаимозаменяема, утверждает разработчик.