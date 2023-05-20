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Адвокат заявил, что призывникам придется сдавать загранпаспорта

В том случае, если гражданин России получил повестку для явки в военкомат, он должен сдать свой загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции, заявил в своем Telegram-канале адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Он отметил, что против призывника начинают действовать ограничительные меры, и он не имеет право покидать в страну. Загранпаспорт должен быть передан в миграционный отдел МВД в течение пяти дней, уточнил адвокат.

Адвокат: призывникам придется сдавать загранпаспорта
© РИА Новости

Как мы уже знаем, при направлении электронной повестки гражданину ограничивают выезд из страны. Так вот, в этом случае загранпаспорт такого гражданина в течение пяти рабочих дней подлежит передаче на хранение в миграционный отдел МВД «до истечения срока временного ограничения», — написал Ахильгов.

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