Адвокат: призывникам придется сдавать загранпаспорта

В том случае, если гражданин России получил повестку для явки в военкомат, он должен сдать свой загранпаспорт на хранение в миграционный отдел полиции, заявил в своем Telegram-канале адвокат Калой Ахильгов, комментируя поправки в закон «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ». Он отметил, что против призывника начинают действовать ограничительные меры, и он не имеет право покидать в страну. Загранпаспорт должен быть передан в миграционный отдел МВД в течение пяти дней, уточнил адвокат.