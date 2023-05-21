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Главы пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Зыбинский и Савчук сообщили об ударах по складам ВСУ

Начальники пресс-центров группировок российских войск «Запад» и «Центр» Сергей Зыбинский и Александр Савчук сообщили об ударах артиллерии и авиации по складам боеприпасов вооруженных сил Украины.

Артиллерия и авиация России нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ
© РИА Новости

Зыбинский сообщил, что артиллерийский расчет гаубицы «Мста-С» боеприпасом «Краснополь» уничтожила склад артиллерийских боеприпасов в Тищенковке. Кроме того, авиация нанесла удары по сосредоточению личного состава, вооружению и военной техники 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ и подразделениям украинской территориальной обороны, передает ТАСС.

Савчук рассказал об авиаударах по складам боеприпасов, опорным пунктам и пунктам временной дислокации у населенных пунктов Ямполовка, Кременная, Червоная Диброва, передает РИА «Новости».

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Кроме того, на купянском направлении уничтожены три минометных расчета ВСУ и пикап с украинскими военным у Бугаевки, Молчаново и Вишнево. У Кисловки, Новоселовского и Вишневой уничтожено шесть наблюдательных постов ВСУ, а также украинский БПЛА.

На «невском участке», а также у Серебрянского лесничества ВСУ «понесли значительные потери в личном составе и технике», когда российские войска «вскрыли» их перемещение. На краснолиманском направлении удары по ВСУ были нанесены из РСЗО «Смерч». Российская артиллерия подавила позиции украинской, говорится в сообщении.

Напомним, последние несколько дней Россия наносит массированные ракетные удары по украинским складам с боеприпасами и военной техникой.

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