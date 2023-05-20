$79.91-0.1386.28-0.22

В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли новый ракетный удар по Мариуполю утром в субботу, 20 мая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры региона.

В ДНР заявили о новом ракетном ударе ВСУ по Мариуполю
© Lenta.ru

«Утром снова был обстрел. Слава богу, без пострадавших», — рассказал собеседник агентства. По его словам, украинские военные наносили удары дальнобойными ракетами, при этом их тип еще уточняется.

В свою очередь, очевидцы сообщили, что утром в субботу около 06:25 системы противовоздушной обороны сбили четыре ракеты над городом.

Днем ранее, 19 мая, ВСУ также обстреляли Мариуполь четырьмя дальнобойными ракетами. В городе сообщали о серии мощных взрывов.

1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий