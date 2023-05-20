"РВ": Силы РФ взяли под полный контроль западную часть Артемовска

Силы РФ взяли под полный контроль западную часть Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

"Осталась часть на Юго-Западе, где находится памятник МиГу ", - говорится в публикации.

Ранее "РГ" сообщала, что российские штурмовые подразделения практически полностью зачистили западные кварталы Артемовска. Как утверждается, город может быть полностью освобожден уже на этой неделе.