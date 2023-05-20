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"РВ": Силы РФ взяли под полный контроль западную часть Артемовска

Силы РФ взяли под полный контроль западную часть Артемовска (украинское название - Бахмут). Об этом сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

"РВ": Силы РФ взяли под полный контроль западную часть Артемовска
© РИА Новости

"Осталась часть на Юго-Западе, где находится памятник МиГу", - говорится в публикации.

Ранее "РГ" сообщала, что российские штурмовые подразделения практически полностью зачистили западные кварталы Артемовска. Как утверждается, город может быть полностью освобожден уже на этой неделе.

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