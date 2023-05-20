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Мобилизация: последние новости на сегодня 20 мая 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 мая 2023, в материале «Рамблера».

Мобилизация: последние новости на сегодня 20 мая 2023 о частичной мобилизации в России
© ТАСС

Участники СВО получили именные сертификаты на санаторное оздоровление в Сочи

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Военнослужащие, вернувшиеся из зоны проведения специальной военной операции, могут поправить свое здоровье в Сочи, сообщает krasnodarmedia.su.

Это станет возможным в рамках программы восстановительного лечения. Участники частичной мобилизации и добровольцы в торжественной обстановке получили именные сертификаты на курс процедур, которые они смогут пройти на курорте «Мацеста». Как заявила заместитель главы города Инна Петухова, ведется работа по оказанию помощи участникам спецоперации, в том числе с лечением и реабилитацией.

В настоящее время Сочи принимает участие в разработке региональной программы по восстановлению здоровья военнослужащих. На инициативу откликнулись девять санаториев и бальнеологический комплекс «Мацеста». Ведется проработка вопроса о создании отдельной городской программы по оздоровлению мобилизованных и добровольцев. Сертификаты на санаторное оздоровление вручили 13 военнослужащим и добровольцам.

Отмечается, что лечебные воды курорта «Мацеста» способствуют ранозаживлению, улучшают кровообращение в тканях, снижают напряжение нервной системы.

В зону СВО направились бойцы, которые находились в Башкирии в двухнедельном отпуске

В зону проведения специальной военной операции направились военнослужащие из Башкирии, которые находились дома в двухнедельном отпуске, сообщает gtrk.tv.

На митинг пришли их близкие, друзья и чиновники. К бойцам обратился спикер парламента региона Константин Толкачев. Он пожелал с честью выполнять свой боевой долг и вернуться домой живыми и невредимыми.

До фронта мобилизованные отправились на автобусах в сопровождении сотрудников ГИБДД.

Юрист заявил о незаконности предоставления банкам данных об уклонистах

Объединение информационных ресурсов банков и Министерства обороны России не представляется возможным, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на юриста, члена московского регионального отделения «Деловая Россия» Александра Хаминского.

По его словам, первые содержат банковскую тайну, а вторые — военную. Минобороны может предоставить лишь сам факт уклонения от призыва, после чего отказать гражданину в выдаче кредита. С 2023 года для россиян, уклоняющихся от получения повесток, установлены определенные ограничения, например, запрет на выдачу кредитов.

Как отметил эксперт, в этом случае возникает юридический конфликт, так как при принятии законов об информации, о государственном федеральном информационном регистре и иных правовых актов законодатель не представлял, что в будущем могут возникать правоотношения, о которых ранее никто и не задумывался.

Хаминский считает, что для решения данного вопроса можно воспользоваться примером разрешения на ношение оружия, когда правоохранители получили возможность запрашивать информацию из Единой медицинской информационно-аналитической системы о конкретном соискателе, получая короткий ответ — «можно» или «нельзя» без иных сведений о состоянии здоровья гражданина.

Специалисты также подтверждают, что единственным выходом, который поможет избежать «сливов» личных данных россиян является ограничение передачи информации, так как существует закономерность — чем больше людей получает доступ к данным, тем выше вероятность того, что они могут быть скомпрометированы.

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