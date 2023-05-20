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Спецоперация на Украине 20 мая: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 мая 2023 года.

Спецоперация на Украине 20 мая: последние новости на сегодня
© ТАСС

Мэр Энергодара заявил об обстреле со стороны ВСУ

Энергодар был обстрелян украинским военными, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на заявление главы города Эдуарда Сеновоза.

По его словам, речь идет об оживленном участке дороги на въезде в населенный пункт. Обстрел произошел в тот момент, когда обычно на трассе скапливается большое количество автомобилей.

Мэр отметил, что время было выбрано расчётливо и с учетом того, что в этом месте собирается большое количество транспортных средств и мирных жителей, которые прибывают в город, в том числе с окрестных мест жительства.

Кроме того, несколько снарядов упало на территории возле автозаправочной станции, что могло привести к очень серьезным последствиям.

РВ: боец ВСУ заявил о падении Артемовска

Солдат украинской армии, который находится в Артемовске, заявил в соцсетях о падении города, сообщает «Ура.ру».

Его заявление сопровождалась звуками взрывов от обстрелов артиллерии.

«Бахмут пал! Если что, не поминайте лихом», — заявил украинский военный.

При этом официальной информации о сдаче Артемовска в настоящее время нет.

ВСУ обстреляли Мариуполь

Армия Украины нанесла удар по Мариуполю, сообщает «Федерал пресс».

Это произошло вечером 19 мая. Вооруженные силы Украины выпустили четыре дальнобойные ракеты накануне годовщины освобождения города от украинских боевиков.

О разрушениях и пострадавших ничего неизвестно. По какому району Мариуполя был нанесен удар – не сообщается.

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