В США перечислили причины не принимать Украину в НАТО

Принятие Украины в Североатлантический альянс сделает невозможным политическое урегулирование конфликта вокруг бывшей советской республики, сообщил Foreign Policy американский военный эксперт Джон Дени.

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По его словам, такой шаг убедит российское руководство в правильности своей политики и подорвет принципы НАТО. Самой важной причиной отказа называется невозможность мирного урегулирования конфликта в случае принятия Украины в альянс и высокую вероятность эскалации ситуации. Дени назвал маловероятным то, что украинские войска одолеют российскую армию, заставив Москву капитулировать. К окончанию военных действий может привести политическое соглашение.

Вторая причина заключается в том, что такой акт убедит РФ в правильности выбранного политического курса, что еще больше усилит противостояние с западными странами. Еще одна причина, по которой не стоит принимать Украину в НАТО, заключается в самих принципах альянса. Кроме того, Киев не готов к вступлению в НАТО политически, учитывая уровень демократических основ в стране и приверженности западным ценностям, указал Дени.