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Дмитрий Рогозин попал под обстрел в зоне СВО

Куратор группы военных советников "Царские волки" и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции на Украине.

Рогозин попал под обстрел в зоне СВО
© Banki.loans

Рогозин рассказал, что по дороге в один из отрядов попал под обстрел вражеской артиллерии в ТГ-канале.

"Нехорошая дорога. Постоянно под прицелом противника. Он совсем рядом и бьет по машинам комсостава. Но другой дороги в этот населенный пункт нет. Проскочили. Снаряд лёг справа от нас, с моей стороны, метров в 100. Перелёт", – рассказал Рогозин.

Дмитрий Рогозин добавил, что сейчас он находится в безопасности.

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