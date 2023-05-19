Дмитрий Рогозин попал под обстрел в зоне СВО
Куратор группы военных советников "Царские волки" и экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин попал под обстрел в зоне проведения специальной военной операции на Украине.
Рогозин рассказал, что по дороге в один из отрядов попал под обстрел вражеской артиллерии в ТГ-канале.
"Нехорошая дорога. Постоянно под прицелом противника. Он совсем рядом и бьет по машинам комсостава. Но другой дороги в этот населенный пункт нет. Проскочили. Снаряд лёг справа от нас, с моей стороны, метров в 100. Перелёт", – рассказал Рогозин.
Дмитрий Рогозин добавил, что сейчас он находится в безопасности.