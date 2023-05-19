Рогозин попал под обстрел в зоне СВО

"Нехорошая дорога. Постоянно под прицелом противника. Он совсем рядом и бьет по машинам комсостава. Но другой дороги в этот населенный пункт нет. Проскочили. Снаряд лёг справа от нас, с моей стороны, метров в 100. Перелёт", – рассказал Рогозин.