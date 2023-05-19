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Дания заявила, что обсуждает подготовку пилотов ВСУ для истребителей F-16

Дания обсуждает план подготовки украинских пилотов для истребителей F-16. Об этом в пятницу заявил исполняющий обязанности министра обороны королевства Троэльс Лунд Поульсен.

Дания заявила об обсуждении подготовки пилотов ВСУ для F-16
© globallookpress.com

"Теперь мы можем двигаться вперед и предпринять совместные усилия для переподготовки украинских пилотов, чтобы теперь они также могли летать на F-16. Я со всей определенностью ожидаю, что все будет готово в предельно сжатые сроки, - приводит агентство Ритсаус бюро слова Лунда Поульсена. - Окончательная модель [подготовки] будет определена в следующем месяце. Дания приложит все усилия, чтобы сделать это приоритетным направлением".

При этом политик пока точно не может сказать, где и как будет проходить подготовка украинцев. По его словам, именно это сейчас и обсуждается.

Решение принято после заявления президента США Джо Байдена о поддержке совместных усилий США и их союзников по обучению украинских летчиков пилотированию истребителей F-16.

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