Дания заявила об обсуждении подготовки пилотов ВСУ для F-16

"Теперь мы можем двигаться вперед и предпринять совместные усилия для переподготовки украинских пилотов, чтобы теперь они также могли летать на F-16. Я со всей определенностью ожидаю, что все будет готово в предельно сжатые сроки, - приводит агентство Ритсаус бюро слова Лунда Поульсена. - Окончательная модель [подготовки] будет определена в следующем месяце. Дания приложит все усилия, чтобы сделать это приоритетным направлением".