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44 минуты назад

Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения беспилотников

Lenta.ru

Белорусская компания «Научно-технический центр «Лэмт» впервые представила на международной выставке вооружений и военной техники MILEX-2023 в Минске прототип лазерного модуля для уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), передает ТАСС.

Белоруссия представила лазерный модуль для уничтожения дронов
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Представитель компании отметил, что прототип создали на основе проекта, который разрабатывали для одного из ближневосточных заказчиков.

«Это лазер для борьбы с беспилотниками. В зависимости от технических параметров на определенных расстояниях он поражает беспилотники. Вот эта конкретная система — ближнего боя, она действует на дальности до 1,5 километра. Есть система раннего обнаружения радиолокационного беспилотников, затем происходит идентификация за счет оптических каналов и распознание типа беспилотника: боевой, камикадзе, разведывательный», — сказал он.

По его словам, мощность модуля — 30 киловатт. Он может сам сопровождать цели и уничтожать, удерживая на них луч вне зависимости от скорости их движения. Модуль можно транспортировать в контейнере и устанавливать на автомобили. Представитель компании добавил, что первый образец отправили заказчику на Ближний Восток.

«Он показал себя хорошо, но есть еще некоторые проблемы, мы их решаем. В этом году делаем образец для белорусской армии», — сказал он.

Ранее руководитель направления Kaspersky Antidrone Владимир Туров сообщил, что в России в 2,5 раза вырос спрос на защиту от беспилотников.

В апреле стало известно, что российская компания «Локационная мастерская» разработала противодроновое ружье ПАРС-С «Степашка», которое может глушить широко применяемые в ходе специальной военной операции (СВО) квадрокоптеры двойного назначения.

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