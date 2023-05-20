Назван самый влиятельный сторонник передачи Киеву F-16

Государственный секретарь Энтони Блинкен был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала стран Европы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Как говорится в статье, Блинкен активно работал с представителями Европы по этому вопросу. Зимой, когда Германия не решалась отправить свои танки Киеву, госсекретарь также внес свою лепту. Именно он подтолкнул Белый дом к решению начать процесс и инициативно передать украинским Вооруженным силам танки американского производства M1 Abrams, несмотря на протест Пентагона, что позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

WP также отмечает, на решение Соединенных Штатов передать истребители F-16 ВСУ повлияло давление со стороны других стран-членов НАТО, американского конгресса, а также президента Украины Владимира Зеленского.