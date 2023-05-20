$79.91-0.1386.28-0.22
8 минут назад

WP: госсекретарь Блинкен был "главной силой", поспособствовавшей передаче ВСУ самолетов F-16

Газета.Ruиещё 4

Государственный секретарь Энтони Блинкен был «главной силой» и самым влиятельным сторонником предоставления Украине американских истребителей F-16 из арсенала стран Европы. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на источники.

Назван самый влиятельный сторонник передачи Киеву F-16
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как говорится в статье, Блинкен активно работал с представителями Европы по этому вопросу. Зимой, когда Германия не решалась отправить свои танки Киеву, госсекретарь также внес свою лепту. Именно он подтолкнул Белый дом к решению начать процесс и инициативно передать украинским Вооруженным силам танки американского производства M1 Abrams, несмотря на протест Пентагона, что позволило европейским союзникам присоединиться к поставкам.

WP также отмечает, на решение Соединенных Штатов передать истребители F-16 ВСУ повлияло давление со стороны других стран-членов НАТО, американского конгресса, а также президента Украины Владимира Зеленского.

NBC: США и союзники намерены передать Украине истребители F-16

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе пресс-конференции заявил, что истребители F-16 на текущем этапе не являются самым необходимым Киеву оружием.

Армия,Джейк Салливан,Энтони Блинкен,Владимир Зеленский,НАТО,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий