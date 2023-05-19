СМИ подтвердили планы союзников США передать Украине F-16

США и союзники намерены передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.
Уточняется, что самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США. Ожидается, что в ближайшие месяцы решится вопрос о том, когда истребители будут предоставлены, их количество и страна, которая их передаст.
Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты поддержат совместные международные усилия по обучению украинских летчиков на современных легких истребителях.
До этого телеканал CNN сообщал, что администрация Байдена может разрешить союзникам передачу Украине истребителей F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что якобы не собирается блокировать поставки F-16, поскольку «постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран». При этом в Госдепе пока не получали приказа об оформлении документов для передачи самолетов.