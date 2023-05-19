СМИ подтвердили планы союзников США передать Украине F-16

США и союзники намерены передать Украине истребители F-16. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации.

Уточняется, что самолеты могут быть направлены Украине не напрямую от США. Ожидается, что в ближайшие месяцы решится вопрос о том, когда истребители будут предоставлены, их количество и страна, которая их передаст.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что Соединенные Штаты поддержат совместные международные усилия по обучению украинских летчиков на современных легких истребителях.