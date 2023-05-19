Express: Киев передислоцирует Patriot после удара «Кинжалом»
Руководству ВСУ придется переместить американские комплексы противовоздушной обороны Patriot после атаки гиперзвуковыми ракетами «Кинжал». Об этом пишет британская газета Express со ссылкой на высокопоставленный источник в администрации США.
«Украинским военным, возможно, придется начать перемещать эти установки, чтобы снизить вероятность того, что они пострадают от российских ударов в будущем», - говорится в публикации.
По данным источника, США и союзники намерены передать Киеву еще больше установок. Зенитно-ракетные комплексы поступят на Украину в ближайшее время, уточнил он.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom заявил о возможной гибели американских военных при ракетном ударе по Киеву. Офицер сообщил, что они могли находиться на Украине по контракту, передает «Радиоточка НСН».