Эрдоган: турецкие военные останутся пока на севере Сирии
Турция пока не собирается выводить военных с севера Сирии. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в интервью телеканалу CNN. По его словам, о выводе не может идти и речи пока существует террористическая угроза республике с этих территорий.
«Нет, это не рассматривалось», - добавил Эрдоган.
Ранее стало известно, что главы Турции и Сирии Реджеп Тайип Эрдоган и Башар Асад готовы примириться, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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