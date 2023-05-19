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Politico: Байден на G7 сообщил, что США поддержат усилия по обучению ВСУ обращению с F-16

Президент США Джо Байден на встрече с лидерами Группы семи в японском городе Хиросима заявил, что Вашингтон поддержит совместные международные усилия по обучению украинских пилотов управлению современными истребителям, включая F-16.

Politico: США поддержат усилия по обучению ВСУ обращению с F-16
© globallookpress.com

Об этом в пятницу сообщила газета Politico со ссылкой на источник в американской администрации.

По его информации, обучение будет проходить за пределами Украины на одном из европейских объектов. Чиновники надеются, что подготовка украинцев начнется в ближайшие недели, добавил собеседник газеты.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация Байдена намерена разрешить союзникам передачу Киеву F-16. По их данным, Белый дом сигнализирует европейским союзникам о том, что не собирается блокировать поставки F-16, поскольку постоянно испытывает давление со стороны Конгресса и других стран. Тем не менее отмечается, что сотрудникам администрации американского президента ничего не известно об официальных запросах на экспорт самолетов, а должностные лица Госдепа США пока не получали приказа об оформлении документов для их передачи.

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