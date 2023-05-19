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30 минут назад

Медведев назвал число принятых в ВС РФ с начала года контрактников и добровольцев

Елена Прошина

С 1 января 2023 года и по настоящее время в Вооруженные силы России по контракту и в рамках добровольных формирований приняли свыше 117 тысяч человек. Об этом сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, передает «РИА Новости».

Медведев назвал число принятых в ВС РФ с начала года контрактников и добровольцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы продолжаем нашу с вами работу над доукомплектованием Вооруженных Сил РФ контрактниками в рамках указания президента на эту тему», — приводятся в материале его слова.

Медведев отметил, что 19 мая на совещании намерены обсудить ситуацию в области отбора граждан на военную службу по контракту в федеральных округах и соответствующих субъектах России в мае 2023 года. Согласно данным Минобороны, по итогам проведенных мероприятий с 1 января по 19 мая в ряды ВС РФ приняли по контракту и в рамках добровольных формирований 117400 тысяч человек, добавил он.

Медведев указал, что именно из этой цифры в дальнейшей работе «намерены исходить», подчеркнув, что набор по контракту идет очень неплохими темпами.

Армия,Дмитрий Медведев,
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