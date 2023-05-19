СМИ: Франция намерена восполнить запасы бронетехники после отправки военных грузов Украине

Правительство Франции намерено заказать дополнительные 130 единиц бронетехники, чтобы восполнить армейские резервы после отправки военных грузов на Украину. Об этом сообщила в пятницу газета Les Echos.

В частности, речь идет о 38 боевых разведывательных машинах Jaguar и 92 бронетранспортерах Griffon. Соответствующее дополнение было прописано в проекте закона о военном планировании на 2024-2030 годы. Всего же к 2030 году правительство Франции рассчитывает обеспечить войска 238 Jaguar и 1 437 Griffon.

"Темпы поставки этих дополнительных бронированных машин будут осуществляться с учетом ограничения пиковых нагрузок задействованных производителей", - уточняет правительство в представлении поправки.