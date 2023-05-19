На Западе назвали цель российских ракетных ударов по Украине

Частые ракетные удары России по Украине нацелены на то, чтобы истощить противовоздушную оборону республики перед запланированным контрнаступлением Киева , считают западные военные аналитики. Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Ранее издание WSJ также писало, что в украинском конфликте время сейчас на стороне России. В связи с этим журналисты призвали поскорее отдать Вооруженным силам Украины все оружие, чтобы срочно спасти уже и так разрушенную страну. В материале также утверждалось, что Россия готова к затяжному конфликту, а Украина — наоборот.