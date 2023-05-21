За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около 430 бойцов. Такое число назвали журналистам в Министерстве обороны России в воскресенье, 21 мая.
На купянском направлении потери противника составили до 85 человек, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация». На краснолиманском направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.
На артемовском направлении потери противника составили до 100 украинских бойцов и наемников, один танк, боевая машина пехоты, пять пикапов, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На донецком за прошедшие сутки уничтожено свыше 120 бойцов ВСУ, а на южно-донецком и запорожском — до 50, а на херсонском — до 15.