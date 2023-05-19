За последние 24 часа ВС РФ нанесли успешные удары по украинским складам боеприпасов и оружия, уничтожили британскую гаубицу и хранилище топлива в Львовской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в очередной сводке.

Удары по складам и центрам подготовки ВСУ

В ночь на 19 мая российские силы нанесли удар морским высокоточным оружием большой дальности по пунктам дислокации и центрам подготовки ВСУ, а также по украинским складам боеприпасов, вооружения и иностранной техники. Все объекты были поражены.

«В результате ударов нарушены: снабжение, подготовка и формирование резервов украинских войск для выполнения задач в районах боевых действий», - подчеркнули в Минобороны.

Потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Военные рассказали, что на Краснолиманском направлении ВСУ потеряли более 85 военнослужащих, три боевые бронированные машины, самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Бои за Артемовск

Российски штурмовые подразделения в последние сутки вели бои в западной части Артемовска. Подразделения Южной группировки войск сдерживали ВСУ, прикрывая фланги штурмовых отрядов, подчеркнули в Минобороны.

За сутки ВСУ потеряли 70 украинских военных и наемников на Артемовском направлении.

Уничтожение британской гаубицы

На Донецком направлении ВСУ потеряли до 130 военнослужащих, десять автомобилей и одну британскую буксируемую гаубицу L118.

В районе поселка Боковое в ДНР российские силы уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.

Также российские силы нанесли удар по складу артиллерийских боеприпасов ВСУ в районе Красноармейска и уничтожили хранилище топлива для украинской военной техники в районе села Мервичи Львовской области.