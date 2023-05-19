В Британии оценили шансы Российской армии против контрнаступления ВСУ
Армия России представляет собой серьезную угрозу для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне анонсированного Киевом контрнаступления. Об этом говорится в аналитическом отчете британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), передает агентство Bloomberg.
В отчете, составленном на основе интервью с военнослужащими-ветеранами ВСУ, отмечается, что Россия благодаря налаживанию системы ПВО вдоль линии фронта протяженностью 1200 километров сможет эффективно перехватывать применяемые Киевом ракеты HARM с радиолокационным наведением.
Эксперты указали, что российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) постоянно совершенствуются, что вынуждает украинскую сторону расходовать более 10 тысяч беспилотников в месяц. По данным RUSI, россияне теперь также в состоянии в режиме реального времени расшифровывать украинские зашифрованные системы связи Motorola.