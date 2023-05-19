Минобороны: армия России сбила семь снарядов HIMARS

В Минобороны РФ сообщили, что армия России сбила семь снарядов HIMARS
Официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что российская армия силами противовоздушной обороны (ПВО) смогла за прошедшие сутки перехватить семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
«Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS», — сказал Конашенков.
Кроме этого, российские военные в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка в Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка в Донецкой Народной Республики уничтожили десять беспилотников Вооруженных сил Украины.
Ранее Министерство обороны России сообщило, что наиболее сложная обстановка на фронте складывается в районах населенных пунктов Красное и Богдановка в Донецкой народной республике. Отмечается, что там войска Вооруженных сил РФ отразили семь атак Вооруженных сил Украины. Также Министерство обороны России заявило о поражении крупного склада боеприпасов, который был расположен в Николаеве. При этом российские войска пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.