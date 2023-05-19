Минобороны: армия России сбила семь снарядов HIMARS

Кроме этого, российские военные в районах населенных пунктов Двуречное, Горобьевка в Харьковской области, Веселое, Благовещенка, Белогоровка, Новомихайловка и Егоровка в Донецкой Народной Республики уничтожили десять беспилотников Вооруженных сил Украины.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что наиболее сложная обстановка на фронте складывается в районах населенных пунктов Красное и Богдановка в Донецкой народной республике. Отмечается, что там войска Вооруженных сил РФ отразили семь атак Вооруженных сил Украины. Также Министерство обороны России заявило о поражении крупного склада боеприпасов, который был расположен в Николаеве. При этом российские войска пресекли деятельность шести украинских диверсионно-разведывательных групп на Купянском направлении.