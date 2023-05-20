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Боец ВСУ заявил о падении Артемовска

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ), находящийся в Артемовске (украинское название — Бахмут), заявил о падении обороны города. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Боец ВСУ заявил о падении Артемовска
© ТАСС

«Что я хочу сказать. Бахмут пал. Если что, не поминайте лихом», — сказал военный на видео.

При этом его речь сопровождалась звуками взрывов от артиллерийских обстрелов.

19 мая в Минобороны России сообщили, что штурмовые отряды продолжают бои в западных кварталах Артемовска. Там уточнили, что в западной части города подразделения Южной группировки войск сдерживали ВСУ на флангах. Для достижения боевых задач на артемовском тактическом направлении было нанесено поражение живой силе и технике в районе Калиновки, Часова Яра и Красного в Донецкой народной республике (ДНР). На тактическом направлении было совершено пять самолето-велетов и поражено 68 огневых задач.

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