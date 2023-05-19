Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что поставки крылатых ракет Storm Shadow Украине нарушают международные нормы, касающиеся экспорта вооружений. Об этом сообщает РИА Новости.

11 мая в Британии заявили, что Киев получил от Лондона авиационные ракеты Storm Shadow, дальность поражения которых составляет около 250 километров. В РФ сообщили, что за последнюю неделю ВСУ нанесли по территории ЛНР несколько ударов этими ракетами. В результате атак пострадали мирные жители.

18 мая глава британского Минобороны Бен Уоллес подтвердил, что ВСУ уже использовали эти ракеты. Где именно, он не уточнил.

Патрушев подчеркнул, что передача таких ракет полностью противоречит международным нормам, запрещающим поставки оружия, если заведомо известно, что его могут использовать для геноцида, ударов по гражданским объектам, мирному населению и преступлений против человечности.

Секретарь российского Совбеза заявил, что западные страны поставили Киеву Storm Shadow и еще более 600 видов вооружений и техники, чтобы затянуть конфликт.