В России высказались о названном Западом условии мира на Украине

«Сначала они должны вывести все свои войска НАТО, исключить из состава НАТО страны, которые были включены после 1991 года, вывести войска на границы до 1991 года и исполнить все гарантии безопасности, о которых мы говорили в 2021 году. Только после этого они могут говорить о каких-то обязательствах со стороны России», — прокомментировал идею Алексей Чепа.