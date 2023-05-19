$80.04-0.7386.50-1.08

На Украине признали продвижение российских сил в Артемовске

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских сил в Артемовске (украинское название — Бахмут). Об этом сообщает ТАСС.

На Украине признали продвижение российских сил в Артемовске
© РИА Новости

«Определенное продвижение есть, это видно и понятно», — заявила замминистра, добавив, что считает сообщения о взятии Артемовска Россией «информационным фальстартом».

Ранее боец частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» рассказал, что украинская армия хаотично обстреливает Артемовск, не выбирая конкретные цели, в надежде остановить российское наступление.

Немецкая газета Bild 18 мая сообщила, что Россия контролирует 99 процентов города. Украинская сторона удерживает одну сторону улицы на западной окраине населенного пункта.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий