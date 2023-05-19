Замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских бойцов в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.

Об этом она заявила в эфире украинского телемарафона. Её слова приводит издание «СТРАНА.ua».

По её словам, «определённое продвижение у россиян есть».