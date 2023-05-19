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Шойгу посетил передовой пункт управления группировки войск «Восток» в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу посетил передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на запорожском направлении в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

На командном пункте Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток» и офицеров штаба по текущей обстановке и выполнению боевых задач.

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В штабе было проведено совещание с командующим группировкой. В ходе него Шойгу указал на высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки.

Министр обороны 2 мая провел совещание с руководством российской армии и рассказал о потерях ВСУ за последний месяц, а также о новейшем российском оружии. Шойгу рассказал, что российская армия ведет активные действия по всей линии боевого соприкосновения.

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