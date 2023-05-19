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Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки "Восток"

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки "Восток" на запорожском направлении. Об этом сообщили в пятницу журналистам в российском военном ведомстве.

Шойгу приехал в зону СВО
© РИА Новости

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск "Восток" на запорожском направлении", - сообщили в ведомстве.

В министерстве отметили, что Шойгу заслушал доклады командующего группировкой "Восток" и офицеров штаба. Они доложили о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении войсками РФ боевых задач на основных тактических направлениях.

"В штабе группировки войск министр обороны РФ провел совещание с командующим группировкой, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на основных направлениях группировки", - добавили в Минобороны.

Шойгу в ходе работы на запорожском направлении поставил командующему и командирам задачу продолжать разведку.

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